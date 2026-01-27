PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Konsentrert dyprengjøringsmiddel for rengjøring med høytrykksvasker. Fjerner effektivt fastsittende skitt som olje, fett, tjære, sot og røyk. Med eco!efficiency er RM 31 miljøvennlig, økonomisk og effektiv.
PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency er et rengjøringsmiddel utviklet for bruk i høytrykksvaskere med eco!efficiency-modus. Det gir kraftig rengjøring i alle temperaturområder, inkludert dampfasen opp til 150°C, og kan bygge bro over gapet i rengjøringsytelse som kan oppstå på grunn av den lavere vanntemperaturen på 60°C. Dette svært konsentrerte, silikonfrie og lett separerbare rengjøringsmiddelet fjerner tungolje, fett og mineralforurensning økonomisk, kostnadsbesparende og miljøvennlig. Det egner seg til motorvask og delerrengjøring i verksteder eller landbruksbedrifter, samt til fjerning av smuss på fasader forårsaket av utslipp, fugleskitt eller insektrester. Det kan også brukes til innvendig rengjøring av tanker i næringsmiddelindustrien. Kort sagt, PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency er tilbyr en kraftig, allsidig og miljøvennlig rengjøringsløsning som møter behovene til en rekke bransjer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 1295-4 S Eco
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 601 C Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 801-4 E
- HDS 895 MX Eco
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Stall og fjøs
- Fat og tønner
- Bil-/ motorvask
- Rengjøring av deler
- Avfetting av overflater
- Meieritanker o.l.
- Fasaderengjøring