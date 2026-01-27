PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency, 10l

Konsentrert dyprengjøringsmiddel for rengjøring med høytrykksvasker. Fjerner effektivt fastsittende skitt som olje, fett, tjære, sot og røyk. Med eco!efficiency er RM 31 miljøvennlig, økonomisk og effektiv.

PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency er et rengjøringsmiddel utviklet for bruk i høytrykksvaskere med eco!efficiency-modus. Det gir kraftig rengjøring i alle temperaturområder, inkludert dampfasen opp til 150°C, og kan bygge bro over gapet i rengjøringsytelse som kan oppstå på grunn av den lavere vanntemperaturen på 60°C. Dette svært konsentrerte, silikonfrie og lett separerbare rengjøringsmiddelet fjerner tungolje, fett og mineralforurensning økonomisk, kostnadsbesparende og miljøvennlig. Det egner seg til motorvask og delerrengjøring i verksteder eller landbruksbedrifter, samt til fjerning av smuss på fasader forårsaket av utslipp, fugleskitt eller insektrester. Det kan også brukes til innvendig rengjøring av tanker i næringsmiddelindustrien. Kort sagt, PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency er tilbyr en kraftig, allsidig og miljøvennlig rengjøringsløsning som møter behovene til en rekke bransjer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 13,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 12
PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Stall og fjøs
  • Fat og tønner
  • Bil-/ motorvask
  • Rengjøring av deler
  • Avfetting av overflater
  • Meieritanker o.l.
  • Fasaderengjøring
Tilbehør