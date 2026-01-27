PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency er et rengjøringsmiddel utviklet for bruk i høytrykksvaskere med eco!efficiency-modus. Det gir kraftig rengjøring i alle temperaturområder, inkludert dampfasen opp til 150°C, og kan bygge bro over gapet i rengjøringsytelse som kan oppstå på grunn av den lavere vanntemperaturen på 60°C. Dette svært konsentrerte, silikonfrie og lett separerbare rengjøringsmiddelet fjerner tungolje, fett og mineralforurensning økonomisk, kostnadsbesparende og miljøvennlig. Det egner seg til motorvask og delerrengjøring i verksteder eller landbruksbedrifter, samt til fjerning av smuss på fasader forårsaket av utslipp, fugleskitt eller insektrester. Det kan også brukes til innvendig rengjøring av tanker i næringsmiddelindustrien. Kort sagt, PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency er tilbyr en kraftig, allsidig og miljøvennlig rengjøringsløsning som møter behovene til en rekke bransjer.