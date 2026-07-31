Takk til sin høykvalitets sammensetning med en høy andel naturlig carnaubavoks, danner vår PressurePro Varmvoks RM 41 en tett, løselig og konserverende voksfilm. Dette sikrer ikke bare en glansfull overflate, men gir også langvarig beskyttelse i opptil 12 måneder for alle metallkomponenter på kjøretøy og maskiner som er utsatt for korrosjon. Biler, kommersielle kjøretøy, landbruksmaskiner som traktorer, ploger, tilhengere, og til og med kommunale vinterutstyr, blir effektivt beskyttet mot korrosjon og påvirkninger fra været med vår Varmvoks. Vårt lakkpleieprodukt er også ideelt som vinterbeskyttelse for lagrede og utrangerte kjøretøy. Det reduserer effektivt risikoen for gjensmitte og kan brukes som rustbeskyttelse under maskintransport og midlertidig lagring av metallkomponenter. PressurePro Varmvoks RM 41 er svært konsentrert og økonomisk i bruk med høytrykksspylere og kan brukes med alle typer vannhardhet uten problemer.