Adapter Anti-Twist

Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 137 x 26 x 26

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter