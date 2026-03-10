ADAPTER ANTI-TWIST

Adapter zapobiega powstawaniu pętli na wężu wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie. Adapter Anti-Twist pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K4 - K7.

Dzięki adapterowi Kärcher zapobiegającemu powstawaniu pętli na wężu, możesz cieszyć się swobodną ruchów oraz wygodą podczas użytkowania urządzenia wysokociśnieniowego. Zapobiega powstawaniu utrudniających pracę pętli na wężu wysokociśnieniowym, co może również spowodować niebezpieczeństwo potknięcia się w trakcie użytkowania i utrudniać przechowywanie. Po prostu przekręcić adapter, aby bez wysiłku pozbyć się pętli. Następnie adapter można łatwo i szybko dołączyć, dzięki czemu urządzenie wysokociśnieniowe może zyskać nową funkcjonalność. Jest kompatybilny ze wszystkimi wężami wysokociśnieniowymi z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie. Funkcję obrotu gwarantuje zastosowanie mosiądzu. Odpowiedni do wszystkich urządzeń klas K4 do K7.

Cechy i zalety
Adapter Quick Connect
  • Do węży wysokociśnieniowych ze złączem Quick Connect w pistolecie.
System Anti-Twist
  • Pętle w wężu wysokociśnieniowym można schować obracając adapter.
Wykonany z mosiądzu
  • Zastosowanie mosiądzu zapewnia niezawodność obrotu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 137 x 26 x 26

