H 9 Q WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY Quick Connect

Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect. Wąż wysokociśnieniowy pasuje do myjek ciśnieniowych K2 - K7.

Maks. temperatura wody: 60 °C, maks. ciśnienie: 160 bar.

Cechy i zalety
Zamiennik węża wysokociśnieniowego 9 m
  • Szybka wymiana węża
Adapter Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
System Quick Connect
  • Łatwe czyszczenie
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 60
Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Długość (m) 9
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 245 x 65
