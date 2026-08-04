Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h

Razvit posebej za uporabo z agresivnimi čistili: visokokakovosten razpršilnik za peno Advanced 3 s posodo in nastavitvijo razpršilnega kota, izdelan iz ekološke medenine Ecobrass, za visokotlačne čistilnike Kärcher.

Preprosto rokovanje, zelo kakovostna pena in zaradi glavnega elementa iz ekološke medenine Ecobrass zelo visoka odpornost proti agresivnim čistilom: naš robustni in visokokakovostni razpršilnik za peno Advanced 3 za visokotlačne čistilnike Kärcher s servo upravljanjem in pretokom od 900 do 2500 l/h. Razpršilnik za peno vključuje tudi ergonomsko in zelo trdno posodo za čistila z veliko polnilno odprtino ter dodatnim oprijemalom na vratu. Zaradi preciznega 3-stopenjskega odmerjanja prek integriranega varovala nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila skorajda ni mogoče. Odvisno od vrste uporabe je mogoče razpršilni kot poljubno prilagajati.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 900 - 2500
Velikost šobe ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Odmerjanje (%) 1 - 2 - 4
Prostornina posode (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,807

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