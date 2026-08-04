Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h
Razvit posebej za uporabo z agresivnimi čistili: visokokakovosten razpršilnik za peno Advanced 3 s posodo in nastavitvijo razpršilnega kota, izdelan iz ekološke medenine Ecobrass, za visokotlačne čistilnike Kärcher.
Preprosto rokovanje, zelo kakovostna pena in zaradi glavnega elementa iz ekološke medenine Ecobrass zelo visoka odpornost proti agresivnim čistilom: naš robustni in visokokakovostni razpršilnik za peno Advanced 3 za visokotlačne čistilnike Kärcher s servo upravljanjem in pretokom od 900 do 2500 l/h. Razpršilnik za peno vključuje tudi ergonomsko in zelo trdno posodo za čistila z veliko polnilno odprtino ter dodatnim oprijemalom na vratu. Zaradi preciznega 3-stopenjskega odmerjanja prek integriranega varovala nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila skorajda ni mogoče. Odvisno od vrste uporabe je mogoče razpršilni kot poljubno prilagajati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 2500
|Velikost šobe ( )
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,807
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 -4 St
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
OPUŠČENI IZDELKI
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.