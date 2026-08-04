Preprosto rokovanje, zelo kakovostna pena in zaradi glavnega elementa iz ekološke medenine Ecobrass zelo visoka odpornost proti agresivnim čistilom: naš robustni in visokokakovostni razpršilnik za peno Advanced 3 za visokotlačne čistilnike Kärcher s servo upravljanjem in pretokom od 900 do 2500 l/h. Razpršilnik za peno vključuje tudi ergonomsko in zelo trdno posodo za čistila z veliko polnilno odprtino ter dodatnim oprijemalom na vratu. Zaradi preciznega 3-stopenjskega odmerjanja prek integriranega varovala nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila skorajda ni mogoče. Odvisno od vrste uporabe je mogoče razpršilni kot poljubno prilagajati.