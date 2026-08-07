Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Špeciálne navrhnuté na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitná penová násada Advanced 3 s nastavením uhla postreku a Ecobrass pre vysokotlakové čističe od Kärcher.

Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrá kvalita peny a vďaka hlavnému telu vyrobenému z Ecobrassu veľmi odolného voči agresívnym čistiacim prostriedkom: Naša robustná a veľmi kvalitný penovací nadstavec Advanced 3 pre vysokotlakové čističe od spoločnosti Kärcher s funkciou servo riadenia a prietokom 900 až 2 500 l/h. Penovací nadstavec má ergonomický a obzvlášť stabilný zásobník na čistiaci prostriedok s veľkým plniacim otvorom a možnosťou ďalšieho uchopenia. Vďaka presnej, 3-stupňovej možnosti dávkovania prostredníctvom integrovanej klapky je prakticky vylúčené neúmyselné nastavenie dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku. V závislosti od aplikácie je možné flexibilne nastaviť uhol striekania.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 900 - 2500
Veľkosť trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher