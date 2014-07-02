Variabilný kĺb

O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. rolety, strechy áut alebo zimné záhrady. Na pripojenie medzi vysokotlakovou pištoľou a príslušenstvom alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva. Variabilný kĺb umožňuje pohodlné čistenie.

Vlastnosti a výhody
Plynulo prestaviteľný kĺb o 180°
  • Uľahčenie práce
Variabilný kĺb
  • Pohodlné čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut alebo podvozky.
Flexibilný kĺb otočný o 180°
  • Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 214 x 47 x 84

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Žalúzie/rolety
  • Zimné záhrady
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Autá