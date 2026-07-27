Pikk praootsik
Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.
Olgu see raskesti ligipääsetavates või kitsastes kohtades autos, kodus, keldris või aiakuuris – painduv lõheotsik tagab puhtuse kuni viimase nurgani. Tänu painduvale materjalile jõuab otsik piirkondadesse, mida tavalise praguotsikuga puhastada ei saa. Lõheotsik sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustiga väljatõmbepuhastitele.
Omadused ja tulu
Pehmest ja painduvast materjalist lõheotsik
- Saab kergesti painutada, et jõuda piirkondadeni, mida ei saa tavalise praguotsikuga puhastada.
Eriti pikk otsik (düüsi pikkus umbes 615 mm)
- Jõuab sügavale puhastatavatesse tühikutesse.
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|NW 35
|Töölaius (mm)
|615
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|615 x 40 x 40
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Esikud
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Auto küljesahtlid