Pikk praootsik

Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.

Olgu see raskesti ligipääsetavates või kitsastes kohtades autos, kodus, keldris või aiakuuris – painduv lõheotsik tagab puhtuse kuni viimase nurgani. Tänu painduvale materjalile jõuab otsik piirkondadesse, mida tavalise praguotsikuga puhastada ei saa. Lõheotsik sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustiga väljatõmbepuhastitele.

Omadused ja tulu
Pehmest ja painduvast materjalist lõheotsik
  • Saab kergesti painutada, et jõuda piirkondadeni, mida ei saa tavalise praguotsikuga puhastada.
Eriti pikk otsik (düüsi pikkus umbes 615 mm)
  • Jõuab sügavale puhastatavatesse tühikutesse.
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Standardne nimilaius (mm) NW 35
Töölaius (mm) 615
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 615 x 40 x 40
Kasutusvaldkonnad
  • Esikud
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Auto küljesahtlid