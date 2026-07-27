Olgu see raskesti ligipääsetavates või kitsastes kohtades autos, kodus, keldris või aiakuuris – painduv lõheotsik tagab puhtuse kuni viimase nurgani. Tänu painduvale materjalile jõuab otsik piirkondadesse, mida tavalise praguotsikuga puhastada ei saa. Lõheotsik sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustiga väljatõmbepuhastitele.