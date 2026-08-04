Pyörivä liitin EASY!Lock

Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
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