Vaahdotussuutin

Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.

Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary. Connects to the lance (replaces high-pressure nozzle).

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Varaosat
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