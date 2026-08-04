Vaahdotussuutin
Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.
Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary. Connects to the lance (replaces high-pressure nozzle).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
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