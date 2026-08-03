Početnički komplet Battery Power 18/25

Početnički komplet iz serije Battery Power 18/25 uključuje 18 V/2,5 Ah zamjenjivu bateriju s inovativnom tehnologijom stvarnog vremena i 18 V brzim punjačem. Za sve uređaje iz Kärcher 18 V bat. platforme.

Puna snaga u tren oka: brzi punjač koji je uključen u komplet 18 V/2,5 Ah zamjenjivu bateriju iz serije Kärcher Battery Power može napuniti do 80% u samo 44 minute. Početna oprema iz serije Kärcher Battery Power 18/25 prikladna je za korištenje u svim uređajima iz Kärcher 18 V baterijske platforme.

Značajke i prednosti
Inovativna Real Time tehnologija
  • LCD zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje baterije u svakom trenutku.
18 V izmjenjiva baterija
  • Za upotrebu na svim uređajima Kärcher 18 voltne baterijske platforme.
18 V brzi punjač
  • Puni Kärcher 18 V/2,5 Ah Battery Power zamjenjivu bateriju do 80% u 44 minute.
Snažne litij-ionska ćelije
  • Osigurava stalnu snagu te sprječava samostalno pražnjenje i memorijski efekt.
Automatski način skladištenja
  • Produljuje vijek trajanja ćelija.
IPX5 - zašita od prskanja vode u svim smjerovima
  • Sigurna zaštita tijekom uporabe mlaza vode.
Učinkovito upravljanje temperaturom
  • Vrhunska učinkovitost zahvaljujući efikasnom pohranjivanju topline i pametnom korištenju baterije.
Inteligentno upravljanje ćelijama
  • Štiti akumulatorsku bateriju od preopterećenja, pregrijanja i dubinskog pražnjenja.
Robusno kućište
  • Kućišta akumulatorskih baterija Kärcher posebno su otporna na udarce.
Zidni držač
  • Za uredno postavljanje punjača na zid.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
vrijeme punjenja baterije s brzim punjačem 18 V / 2,5 Ah baterija:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Izlazna snaga (A) 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Boja Crna
Težina (kg) 1,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 184 x 133 x 126

Opseg isporuke

  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
Početnički komplet Battery Power 18/25
Početnički komplet Battery Power 18/25
Početnički komplet Battery Power 18/25
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