Početnički komplet Battery Power 18/25
Početnički komplet iz serije Battery Power 18/25 uključuje 18 V/2,5 Ah zamjenjivu bateriju s inovativnom tehnologijom stvarnog vremena i 18 V brzim punjačem. Za sve uređaje iz Kärcher 18 V bat. platforme.
Puna snaga u tren oka: brzi punjač koji je uključen u komplet 18 V/2,5 Ah zamjenjivu bateriju iz serije Kärcher Battery Power može napuniti do 80% u samo 44 minute. Početna oprema iz serije Kärcher Battery Power 18/25 prikladna je za korištenje u svim uređajima iz Kärcher 18 V baterijske platforme.
Značajke i prednosti
Inovativna Real Time tehnologija
- LCD zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i stanje baterije u svakom trenutku.
18 V izmjenjiva baterija
- Za upotrebu na svim uređajima Kärcher 18 voltne baterijske platforme.
18 V brzi punjač
- Puni Kärcher 18 V/2,5 Ah Battery Power zamjenjivu bateriju do 80% u 44 minute.
Snažne litij-ionska ćelije
- Osigurava stalnu snagu te sprječava samostalno pražnjenje i memorijski efekt.
Automatski način skladištenja
- Produljuje vijek trajanja ćelija.
IPX5 - zašita od prskanja vode u svim smjerovima
- Sigurna zaštita tijekom uporabe mlaza vode.
Učinkovito upravljanje temperaturom
- Vrhunska učinkovitost zahvaljujući efikasnom pohranjivanju topline i pametnom korištenju baterije.
Inteligentno upravljanje ćelijama
- Štiti akumulatorsku bateriju od preopterećenja, pregrijanja i dubinskog pražnjenja.
Robusno kućište
- Kućišta akumulatorskih baterija Kärcher posebno su otporna na udarce.
Zidni držač
- Za uredno postavljanje punjača na zid.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|vrijeme punjenja baterije s brzim punjačem
|
18 V / 2,5 Ah baterija:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|184 x 133 x 126
Opseg isporuke
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
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