Puna snaga u tren oka: brzi punjač koji je uključen u komplet 18 V/2,5 Ah zamjenjivu bateriju iz serije Kärcher Battery Power može napuniti do 80% u samo 44 minute. Početna oprema iz serije Kärcher Battery Power 18/25 prikladna je za korištenje u svim uređajima iz Kärcher 18 V baterijske platforme.