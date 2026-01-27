Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml, 500ml

Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 70 x 70 x 270
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Lakkozott felületek
  • Fém
  • Króm
  • Műanyag