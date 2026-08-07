Platus apmušalų antgalis
Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.
Dėl manevringos apatinės dalies ir keturių itin plačių kilimo siūlų kėliklių, kurie siurbiant su apmušalų antgaliu puikiai priglunda prie valomo paviršiaus, pasieksite išties puikių valymo rezultatų. Nešvarumai, ypač gyvūnų plaukai, greitai ir patikimai surenkami nuo tekstilės paviršių tiek automobilyje, tiek namuose. Apmušalų antgalio darbinis plotis yra 180 mm, jis tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Savybės ir privalumai
Ypač platus antgalis (darbinis plotis 180 mm) su manevringa apatine dalimi ir keturiais itin plačiais kilimo siūlų kėlikliais
- Užtikrina geresnį valymo našumą ir padeda taupyti laiką, palyginti su standartiniu apmušalų antgaliu.
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|NW 35
|Darbinis plotis (mm)
|180
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|180 x 75 x 95
Suderinami įrenginiai
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18 (YYY)
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Galinės sėdynės
- Automobilių sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Kojų kilimėliai
- Minkšti baldai, kėdės, čiužiniai, naminių gyvūnėlių guoliai ir krepšiai namuose
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Čiužiniai
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai