PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110 Advance 1, 1l

Ytelsebevarende systempleie med kalkbeskyttelse for alle vannledende deler av varmtvannsvaskere. For bruk med middels og hardt vann.

Optimal for bruk med middels og hardt vann: PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 1 RM 110 er spesielt utviklet for varmtvannsvaskere med systemtilpasning og gir omfattende beskyttelse for varmespiralene ved vanntemperaturer opptil 150 °C. RM 110 sikrer en jevn vannstrøm, forhindrer reduksjoner i ytelse, sparer energi og forlenger levetiden betydelig. Det bidrar også til å redusere kostbare avkalkingsprosedyrer for varmespiralene og generelt senke vedlikeholdskostnadene. Pleiemiddelet er HACCP-kompatibelt, noe som gjør det egnet for bruk i næringsmiddelbedrifter, og veldig enkelt å bruke, siden den praktiske Advance-flasken kan brukes direkte på maskinen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning (Stk) 6
pH 9
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 110 x 75 x 200
Produkt
  • Omfattende beskyttelse for høytrykksvaskere med varmtvann
  • Spesielt for maskiner med systembeskyttelse
  • Beskytter varmebatteri fra å forkalkes
  • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • Fri for fosfater
  • NTA-fri
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110 Advance 1, 1l
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110 Advance 1, 1l
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110 Advance 1, 1l
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Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Avfetting, fosfatering
  • Avfetting av overflater
  • Vedlikehold av maskiner, beskyttelse mot kalkavleiringer