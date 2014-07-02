Rørrengjøringsdyse
Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn I røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.
Roterende rørrengjøringsdyse med innvendig gjenge. Dysen har fire roterende dyser for miljøvennlig rengjøring av tette avløp og rør. Dysene er anordnet slik at dysen og slangen kan bevege seg fritt gjennom røret. Med R 1/8"-kobling for tilkobling til rørrengjøringsslange.
Egenskaper og fordeler
Dysen roterer om sin egen akse med fire sidedyser
- Absolutt jevn rengjøring.
Tilkobling: 1/8"
- Kompatibel med våre rørrengjøringsslanger.
Kompakt konstruksjon med 16 mm ytre diameter
- Ideell håndtering for rørrengjøring – selv trange rom er håndterbare.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|16
|Dysestørrelse ( )
|50
|Gjenger
|R 1/8"
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
Utgåtte produkter
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MX
- HD 600
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 ST