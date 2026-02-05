Zamiast niewygodnego dodatkowego zamiatania lub odkurzania, pył wiertniczy można usunąć u źródła, bezpośrednio z otworu wiertniczego. Nie ma znaczenia, czy wiertło przykłada się do ściany, czy sufitu, ani czy podłoże to płytki, tapeta, tynk, kamień, beton czy drewno: dzięki systemowi dwukomorowemu i uszczelce z gumy piankowej akcesorium do odkurzacza uniwersalnego Kärcher Home & Garden WD 1-7 oraz odkurzacza piorącego SE 4-6 zachowuje stabilność i niezawodność na każdym typowym podłożu. Ponadto nie trzeba polegać na pomocy drugiej osoby, lecz można samodzielnie wiercić, a następnie odsysać pył z wiertła, pozostawiając obszar czysty. Nasz pochłaniacz pyłu wiertniczego nadaje się do wszystkich konwencjonalnych wiertarek o średnicy wiertła do 15 mm.