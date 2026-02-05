Pochłaniacz pyłu do WD

Pochłaniacz pyłu z wiertarki umożliwia bezpieczne i bezpyłowe wiercenie we wszystkich typowych powierzchniach ścian i sufitów. Pył wiertniczy jest zasysany bezpośrednio z otworu wiertniczego.

Zamiast niewygodnego dodatkowego zamiatania lub odkurzania, pył wiertniczy można usunąć u źródła, bezpośrednio z otworu wiertniczego. Nie ma znaczenia, czy wiertło przykłada się do ściany, czy sufitu, ani czy podłoże to płytki, tapeta, tynk, kamień, beton czy drewno: dzięki systemowi dwukomorowemu i uszczelce z gumy piankowej akcesorium do odkurzacza uniwersalnego Kärcher Home & Garden WD 1-7 oraz odkurzacza piorącego SE 4-6 zachowuje stabilność i niezawodność na każdym typowym podłożu. Ponadto nie trzeba polegać na pomocy drugiej osoby, lecz można samodzielnie wiercić, a następnie odsysać pył z wiertła, pozostawiając obszar czysty. Nasz pochłaniacz pyłu wiertniczego nadaje się do wszystkich konwencjonalnych wiertarek o średnicy wiertła do 15 mm.

Cechy i zalety
Bezpyłowe wiercenie.
Doskonale sprawdza się na typowych ścianach i sufitach.
Czyste i łatwe wiercenie.
Wiercenie i odsysanie bez pomocy drugiej osoby
Łatwa obsługa – podłącz pochłaniacz, włącz odkurzacz, umieść pochłaniacz w miejscu wiercenia i zacznij wiercić.
Pozycję pochłaniacza pyłu z wiercenia można łatwo zmienić bez potrzeby wyłączania odkurzacza poprzez naciśnięcie żółtego przełącznika
Do wierteł o średnicy do 15 mm
Doskonale nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 207 x 106 x 117
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Flizy
  • Tapeta
  • Gips
  • Drewno
  • Kamienie
  • Beton