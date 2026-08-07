Ssawka do tapicerki do usuwania sierści zwierząt domowych

Bardzo szeroka ssawka do tapicerki do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza sierści zwierząt, z tekstyliów samochodowych i domowych za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.

Ssawka do tapicerki zapewnia doskonałe efekty dzięki zwrotnej podstawie i czterem bardzo szerokim zbierakom włosów, które idealnie przylegają do czyszczonej powierzchni podczas odkurzania. W rezultacie zanieczyszczenia, zwłaszcza sierść zwierząt, są szybko i niezawodnie zbierane z powierzchni tekstylnych w samochodzie i domu. Ssawka do tapicerki ma dużą szerokość roboczą 180 milimetrów i nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.

Cechy i zalety
Bardzo szeroka ssawka (szerokość robocza 180 mm) z łatwą do manewrowania podstawą i czterema bardzo szerokimi zbierakami włosów
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) NW 35
Szerokość robocza (mm) 180
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 180 x 75 x 95
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Bagażnik
  • Tylne siedzenie
  • Siedzenia samochodowe
  • Dywaniki
  • Dywaniki
  • Meble tapicerowane, krzesła, materace, legowiska dla zwierząt i kosze w domu
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Materace
  • Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki