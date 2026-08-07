Ssawka do tapicerki do usuwania sierści zwierząt domowych
Bardzo szeroka ssawka do tapicerki do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza sierści zwierząt, z tekstyliów samochodowych i domowych za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.
Ssawka do tapicerki zapewnia doskonałe efekty dzięki zwrotnej podstawie i czterem bardzo szerokim zbierakom włosów, które idealnie przylegają do czyszczonej powierzchni podczas odkurzania. W rezultacie zanieczyszczenia, zwłaszcza sierść zwierząt, są szybko i niezawodnie zbierane z powierzchni tekstylnych w samochodzie i domu. Ssawka do tapicerki ma dużą szerokość roboczą 180 milimetrów i nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.
Cechy i zalety
Bardzo szeroka ssawka (szerokość robocza 180 mm) z łatwą do manewrowania podstawą i czterema bardzo szerokimi zbierakami włosów
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|NW 35
|Szerokość robocza (mm)
|180
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Additional
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 P V-20/5/22 + ssawka samochodowa
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5 Car
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
Zastosowania
- Bagażnik
- Tylne siedzenie
- Siedzenia samochodowe
- Dywaniki
- Dywaniki
- Meble tapicerowane, krzesła, materace, legowiska dla zwierząt i kosze w domu
- Tapicerka
- Tapicerowane meble
- Materace
- Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki