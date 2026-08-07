Ssawka do tapicerki zapewnia doskonałe efekty dzięki zwrotnej podstawie i czterem bardzo szerokim zbierakom włosów, które idealnie przylegają do czyszczonej powierzchni podczas odkurzania. W rezultacie zanieczyszczenia, zwłaszcza sierść zwierząt, są szybko i niezawodnie zbierane z powierzchni tekstylnych w samochodzie i domu. Ssawka do tapicerki ma dużą szerokość roboczą 180 milimetrów i nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.