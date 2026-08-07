Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m ze złączem EASY!Lock po obu stronach. Średnica nominalna DN 6, odpowiedni do 250 bar i wyposażony w ANTI!Twist.
Wąż wysokociśnieniowy 10 m (M 22 x 1,5) z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Z opatentowanym rotacyjnym złączem pistoletu spustowego AVS i złączką ręczną. Dodatkowe dane: DN 6/155°C/250 barów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|2 x EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,9
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus