Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m ze złączem EASY!Lock po obu stronach. Średnica nominalna DN 6, odpowiedni do 250 bar i wyposażony w ANTI!Twist.

Wąż wysokociśnieniowy 10 m (M 22 x 1,5) z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Z opatentowanym rotacyjnym złączem pistoletu spustowego AVS i złączką ręczną. Dodatkowe dane: DN 6/155°C/250 barów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 6
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,9
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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