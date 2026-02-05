Zestaw ssawek szczotkowych

Zestaw ssawek szczotkowych przeznaczony do czyszczenia wnętrz samochodowych. W skład zestawu wchodzi ssawka z miękką i ssawka z twardą szczeciną.

Ssawka o twardej szczecinie doskonale zbiera zanieczyszczenia z welurowej tapicerki czy dywaników. Ssawka z miękką szczeciną idealnie sprawdza się na powierzchniach delikatnych, wrażliwych na zarysowania jak konsola środkowa czy schowek.

Cechy i zalety
Szczotka ssąca z twardym włosiem do głębokiego czyszczenia tapicerki i powierzchni dywanowych
Szczotka ssąca z miękkim włosiem do czyszczenia wrażliwych powierzchni
Doskonale nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 2
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 70 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Bagażnik
  • Siedzenia samochodowe
  • Tylne siedzenie
  • Dywaniki
  • Deska rozdzielcza
  • Konsola centralna
  • Boczne schowki w samochodzie
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Delikatne powierzchnie