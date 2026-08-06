Roterande borstvalsdrift
Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.
Högklassig och hållbar design tillverkad av rostfritt stål och PEEK. Den hydrauliska driften för roterande borstvalsar ökar möjligheterna för våra professionella högtryckstvättar – även de minsta med mindre vattenflöden. Driften med integrerad sprutstång för perfekt vattenutsläpp möjliggör användning av borstfästen med olika hårdheter, vilka är mycket enkla att byta tack vare snabbbytessystemet, och kan säkert anslutas till drivningen. Drivningen kan alternativt monteras direkt på spolröret eller på ett teleskoprör. Tillsatserna lämpar sig, beroende på version, för krävande rengöringsarbeten på solenergiinstallationer, glasytor, känsliga och grova fasader samt för uteplatser med sten- eller träytor. För fasadrengöring pekar borstarna automatiskt uppåt, vilket minskar den fysiska ansträngningen för användaren. Dessutom finns ett stänkskydd (4.762-621.0) och en Vario-led (4.481-042.0) tillgänglig som tillval.
Egenskaper och fördelar
Roterande hydraulisk borstvalsdriftIngen ytterligare motor för borstdrivning krävs. Kompakt design och låg vikt Högkvalitativ design i rostfritt stål och PEEK.
Utbytbara borstfästenGaranterar den optimala borstningen för alla ytor. Hörbar ihakning av borsttillbehören garanterar säker användning. Färgkodning underlättar valet av lämpligt borsttillbehör.
Integrerat sprutstyckeJämnt vattenutsläpp längs hela borstlängden.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|350 / 1000
|Inloppstemperatur (°C)
|40
|Anslutningsgänga
|M 18
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,1
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Användningsområden
- För rengöring av solenergianläggningar, ytor av (plexi)glas och drivhus
- För rengöring av fasader, rulljalusier och persienner
- För rengöring av tyger och membranfolier
- För rengöring av uteplatser med sten- eller träytor