Högklassig och hållbar design tillverkad av rostfritt stål och PEEK. Den hydrauliska driften för roterande borstvalsar ökar möjligheterna för våra professionella högtryckstvättar – även de minsta med mindre vattenflöden. Driften med integrerad sprutstång för perfekt vattenutsläpp möjliggör användning av borstfästen med olika hårdheter, vilka är mycket enkla att byta tack vare snabbbytessystemet, och kan säkert anslutas till drivningen. Drivningen kan alternativt monteras direkt på spolröret eller på ett teleskoprör. Tillsatserna lämpar sig, beroende på version, för krävande rengöringsarbeten på solenergiinstallationer, glasytor, känsliga och grova fasader samt för uteplatser med sten- eller träytor. För fasadrengöring pekar borstarna automatiskt uppåt, vilket minskar den fysiska ansträngningen för användaren. Dessutom finns ett stänkskydd (4.762-621.0) och en Vario-led (4.481-042.0) tillgänglig som tillval.