PressurePro RM 55 Aktivt rengøringsmiddel, neutral, 2.5l

Effektivt og materialeskånende, koncentreret flydende rengøringsmiddel til højtryksrensere. Fjerner hårdnakkede olie- og fedtpletter samt emissionsforureninger. Særdeles velegnet til rengøring af facader. NTA-fri.

Active cleaner, neutral, RM 55 ASF Concentrate

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 10
Vægt (kg) 2,5
Vægt inkl. emballage (kg) 2,9
Mål (L x B x H) (mm) 129 x 127 x 300
Produkt
  • Universalrens til højtryksrensere
  • Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
  • Meget gode rengøringsegenskaber, særligt med koldt vand.
  • Skånsom rengøring
  • Behagelig, frisk duft
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
  • Silikonefri.
  • Velegnede til overflader, der er alkali-følsomme (f.eks. aluminium)
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Rengøring af facader
  • Tekstil overflader