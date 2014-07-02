VP 180 S pihusti

VP 180 S: Kerge, surve piiramatu reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.

VP 180 S: Kerge, surve piiramatu reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Mugav reguleerimine
  • Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Säästab aega
  • Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Painduv ühendus
  • Reguleeritav 360° ühendus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 166 x 42 x 62
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Ratta korpus
  • Lillepotid
  • Prügikonteinerid