Adapteri 2, M22IG-TR22AG

Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitäntä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
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