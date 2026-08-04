Imuyksikköön syötettävä painvesi muodostaa poistoletkuun alipaineen, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää jätevesipumppuna. Mekanismi poistaa tehokkaasti veden, hiekan ja mudan aina partikkelikokoon 20 mm saakka. Painepesurin koosta riippuen letkulla voidaan saavuttaa tuntivolyymi 8000 - 18000 litraa. Varustettu M 22 × 1.5 kierteillä ja 3, 6 mm pitkällä letkulla, joka halkaisija on DN 37. Sopii suoraan painepesureille, joiden suutinkoko on ≤ 050 (asennettuna suutin 6.415-935.0). Painepesureille, joiden suutinkoko on 040 sopii suutin 6.415-934.0. Painepesureille, joiden suutinkoko on 060 sopii suutin 6.415-936.0.