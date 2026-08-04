Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin
Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumppuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.
Imuyksikköön syötettävä painvesi muodostaa poistoletkuun alipaineen, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää jätevesipumppuna. Mekanismi poistaa tehokkaasti veden, hiekan ja mudan aina partikkelikokoon 20 mm saakka. Painepesurin koosta riippuen letkulla voidaan saavuttaa tuntivolyymi 8000 - 18000 litraa. Varustettu M 22 × 1.5 kierteillä ja 3, 6 mm pitkällä letkulla, joka halkaisija on DN 37. Sopii suoraan painepesureille, joiden suutinkoko on ≤ 050 (asennettuna suutin 6.415-935.0). Painepesureille, joiden suutinkoko on 040 sopii suutin 6.415-934.0. Painepesureille, joiden suutinkoko on 060 sopii suutin 6.415-936.0.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M