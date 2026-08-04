Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.

Ominaisuudet ja edut
Joustava ja kestävä korkeapaineletku: metallivahvistettua kumia
  • Helppo käsiteltävyys mahdollistaa ahtaidenkin putkistojen nopean puhdistamisen.
  • Erinomainen kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä.
  • Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
  • Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 250
Liitäntäkierre EASY!Lock
Pituus (m) 30
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.