Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q
Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C.
Visokotlačno zamjensko crijevo dužine 9 m za Kärcher visokotlačne čistače (K2-K7) proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj i na uređaj pomoću brze spojnice Quick Connect. Ovo zamjensko crijevo izdržava tlak do 160 bara te je prikladno za temperature do 60 °C.
Značajke i prednosti
Zamjensko crijevo 9 m
- Brza zamjena crijeva
Quick Connect priključak
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Sustav brze spojke
- Za praktično čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|9
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- KHD 4-2 T250 *AT