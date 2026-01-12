Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m

Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízátfolyásért.

3/4" átmérőjű, 50 méter hosszú és különösen robusztus, rugalmas és rendkívül törésálló: ezekkel a tulajdonságokkal jeleskedik az új Kärcher Performance Plus kerti tömlő a közepes és nagyobb méretű területek és kertek öntözése során. A Kärcher öntözőbajnoka kiváló minőségű, továbbfejlesztett tapintású többrétegű szövetből készül, állandó vízátfolyást tesz lehetővé, és érezhetően kellemesebb kézben tartani. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg az anyagvédelmet szolgálja, a fényt át nem eresztő köztes réteg pedig arról gondoskodik, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga. Ezenfelül a fenntartható kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – az egészségre tehát teljesen ártalmatlan. További minőségi tulajdonság: −20 és +60 °C közötti hőállósága, a 30 bar repedési nyomás, és a 15 év garancia.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
  • Rugalmasság és törésállóság az optimális vízátfolyás biztosításához.
50 méter
  • Közepes és nagyobb méretű területek és kertek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 30 bar nyomással szembeni ellenállásra is képes
  • KEMÉNY
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
  • A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
  • Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
  • A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
  • Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
  • Rendkívül időjárásálló.
15 év garancia
  • Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 3/4″
Tömlőhossz (m) 50
Szín fekete
Súly (kg) 11,5
Csomagolási súly (kg) 11,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 390 x 250
