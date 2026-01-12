3/4" átmérőjű, 50 méter hosszú és különösen robusztus, rugalmas és rendkívül törésálló: ezekkel a tulajdonságokkal jeleskedik az új Kärcher Performance Plus kerti tömlő a közepes és nagyobb méretű területek és kertek öntözése során. A Kärcher öntözőbajnoka kiváló minőségű, továbbfejlesztett tapintású többrétegű szövetből készül, állandó vízátfolyást tesz lehetővé, és érezhetően kellemesebb kézben tartani. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg az anyagvédelmet szolgálja, a fényt át nem eresztő köztes réteg pedig arról gondoskodik, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga. Ezenfelül a fenntartható kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – az egészségre tehát teljesen ártalmatlan. További minőségi tulajdonság: −20 és +60 °C közötti hőállósága, a 30 bar repedési nyomás, és a 15 év garancia.