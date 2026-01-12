A Kärcher gyártotta Performance Premium 1/2" nem egy hagyományos kerti tömlő. Innovatív szövetből és Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával készülve a legnagyobb mértékű ellenállóságot, rugalmasságot és törésállóságot biztosítja. Ezáltal a tömlő állandó vízátfolyást biztosít közepes és nagyobb méretű területek és kertek öntözése közben. Ezenfelül az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védi az anyagot, a fényt át nem eresztő köztes réteg pedig megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében. Ezen okokból a Kärcher 18 év garanciát ad rá. Egészség és fenntarthatóság szempontjából is jeleskedik a 50 méter hosszú Performance Premium tömlő, hiszen ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes. További kiemelkedő tulajdonsága a 45 bar repedési nyomás, valamint a −20 és +60 °C közötti hőállóság.