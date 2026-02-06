Itin ilgas plyšinis antgalis WD
Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.
Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis dabar yra dar plonesnis ir stebina dar geresniu valdymu. Dabar sunkiai pasiekiamas vietas, tokias kaip tarpus ar plyšius bei sujungimus automobilyje, taip pat namuose, galima valyti patogiau. Itin ilgas plyšinis antgalis tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Atnaujinto dizaino, siauresnis ir ilgesnis antgalis
Giliam sunkiai pasiekiamų vietų valymui
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 40 x 40
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Koridoriai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Tarpai automobilio durelėse