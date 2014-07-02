Комплект запасных колец круглого сечения

Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Особенности и преимущества
Замена колец круглого сечения
  • Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
Легко заменить
  • Удобсто в использовании
Уплотнительное кольцо для замены
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,007
Вес (с упаковкой) (кг) 0,025
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 13
Совместимая техника
Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

