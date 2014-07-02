Inlocuire inel O-Ring

Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.

Setul de inele O de rezerva pentru inlocuirea simpla a inelelor O si a fiselor de contact cu protectie pentru accesorii cu saibe sub presiune.

Caracteristici si beneficii
inlocuirea inelului/inelelor O
  • inlocuirea simpla a inelelor O si prize de siguranta pentru accesoriile aparatului de spalat cu presiune
Usor de inlocuit
  • Foarte usor de utilizat
Inel/inele O de schimb
  • Durabilitate lunga

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 17 x 17 x 13
Masini compatibile
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova