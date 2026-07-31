VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic, 20l

Tørking, beskyttelse og pleie - alt i ett. Flytende perle-voks bidrar til å bryte ned vannfilmen raskt, noe som gir en utmerket tørkingseffekt, spesielt ved hardt vann.

Vår flytende VehiclePro Super Perlevoks RM 824 Classic er en effektiv tørkehjelp som er ideell for bruk i bilvaskemaskiner og med høytrykksvaskere. Pleiemiddelet er spesielt effektiv når du bruker medium-hardt til hardt vann. Den bidrar til å bryte ned vannfilmen raskt over et stort område, og gir dermed en meget god tørkeeffekt. Voksen øker glansen i lakken og er også VDA-kompatibel, fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner. I tillegg er de overflateaktive stoffene som den inneholder, nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004, noe som gjør den til et miljøvennlig alternativ. Opptil 83 biler per liter gjør at middelet kan brukes svært økonomisk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 4
Vekt (kg) 19,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,6
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 240 x 440
VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic, 20l
VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic, 20l
VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic, 20l
VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic, 20l
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Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
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