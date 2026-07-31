Vår flytende VehiclePro Super Perlevoks RM 824 Classic er en effektiv tørkehjelp som er ideell for bruk i bilvaskemaskiner og med høytrykksvaskere. Pleiemiddelet er spesielt effektiv når du bruker medium-hardt til hardt vann. Den bidrar til å bryte ned vannfilmen raskt over et stort område, og gir dermed en meget god tørkeeffekt. Voksen øker glansen i lakken og er også VDA-kompatibel, fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner. I tillegg er de overflateaktive stoffene som den inneholder, nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004, noe som gjør den til et miljøvennlig alternativ. Opptil 83 biler per liter gjør at middelet kan brukes svært økonomisk.