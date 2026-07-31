VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic, 20l
Tørking, beskyttelse og pleie - alt i ett. Flytende perle-voks bidrar til å bryte ned vannfilmen raskt, noe som gir en utmerket tørkingseffekt, spesielt ved hardt vann.
Vår flytende VehiclePro Super Perlevoks RM 824 Classic er en effektiv tørkehjelp som er ideell for bruk i bilvaskemaskiner og med høytrykksvaskere. Pleiemiddelet er spesielt effektiv når du bruker medium-hardt til hardt vann. Den bidrar til å bryte ned vannfilmen raskt over et stort område, og gir dermed en meget god tørkeeffekt. Voksen øker glansen i lakken og er også VDA-kompatibel, fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner. I tillegg er de overflateaktive stoffene som den inneholder, nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004, noe som gjør den til et miljøvennlig alternativ. Opptil 83 biler per liter gjør at middelet kan brukes svært økonomisk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt (kg)
|19,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 240 x 440
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
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- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
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- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
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- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
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- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
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- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
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- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
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- HDS 801 Bensin
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- HDS 9/18-4M
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- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- RBS 6012
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask