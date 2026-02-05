Praktyczna ssawka samochodowa do odkurzacza uniwersalnego umożliwia szybkie i łatwe odkurzanie powierzchni tekstylnych w samochodzie, w tym bagażnika, siedzeń samochodowych, tylnych siedzeń i przestrzeni na nogi. Ssawka nadaje się również do odkurzania tapicerowanych powierzchni, mebli tapicerowanych i materacy w domu. Ssawka samochodowa może być używana ze wszystkimi odkurzaczami uniwersalnymi Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczami piorącymi.