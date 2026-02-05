Ssawka samochodowa

Gwarantowane jest szybkie, odkurzanie bez najmniejszego wysiłku: Dzięki ssawce samochodowej wygodnie oraz dokładnie możesz wyczyścić tekstylne powierzchnie w swoim aucie, jak również w domu.

Praktyczna ssawka samochodowa do odkurzacza uniwersalnego umożliwia szybkie i łatwe odkurzanie powierzchni tekstylnych w samochodzie, w tym bagażnika, siedzeń samochodowych, tylnych siedzeń i przestrzeni na nogi. Ssawka nadaje się również do odkurzania tapicerowanych powierzchni, mebli tapicerowanych i materacy w domu. Ssawka samochodowa może być używana ze wszystkimi odkurzaczami uniwersalnymi Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczami piorącymi.

Cechy i zalety
Zoptymalizowany design nowej ssawki do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń
Ssawka jest praktyczna, doskonale leży w dłoni oraz jest łatwa w obsłudze
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) NW 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 258 x 105 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Bagażnik
  • Siedzenia samochodowe
  • Tylne siedzenie
  • Dywaniki
  • Dywaniki
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Materace