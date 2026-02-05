PressurePro RM 110 ASF Preparat ochronny, 10l

Do ochrony przed osadami z kamienia w układzie nagrzewnicy (do 150 °C) urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Idealny do użytku ze średnią i twardą wodą.

Dzięki specjalnemu preparatowi PressurePro Machine Protector RM 110, przeznaczonemu do zastosowań ze średnią i twardą wodą, urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody i ich najważniejsze elementy, a także części przewodzące wodę są niezawodnie chronione przed osadami z kamienia. W rezultacie zapewniony zostaje przepływ wody przez nagrzewnicę, a wydajność urządzenia pozostaje stała, podczas gdy użytkownicy mogą jednocześnie oszczędzać energię i znacznie obniżyć koszty konserwacji polegającej na czasochłonnym odkamienianiu. Środek PressurePro Machine Protector RM 110 jest zgodny z HACCP i dlatego nadaje się do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 9
Waga (kg) 10,2
Waga z opakowaniem (kg) 11
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Odtłuszczanie i fosfatowanie
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Preparat ochronny, zapobiega osadzaniu się wapnia w wężownicach.
