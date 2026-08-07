PressurePro RM 110 ASF Preparat ochronny, 200l

Do ochrony przed osadami z kamienia w układzie nagrzewnicy (do 150 °C) urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Idealny do użytku ze średnią i twardą wodą.

Dzięki specjalnemu preparatowi PressurePro Machine Protector RM 110, przeznaczonemu do zastosowań ze średnią i twardą wodą, urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody i ich najważniejsze elementy, a także części przewodzące wodę są niezawodnie chronione przed osadami z kamienia. W rezultacie zapewniony zostaje przepływ wody przez nagrzewnicę, a wydajność urządzenia pozostaje stała, podczas gdy użytkownicy mogą jednocześnie oszczędzać energię i znacznie obniżyć koszty konserwacji polegającej na czasochłonnym odkamienianiu. Środek PressurePro Machine Protector RM 110 jest zgodny z HACCP i dlatego nadaje się do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 9
Waga (kg) 203,4
Waga z opakowaniem (kg) 218,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 580 x 970

Właściwości

  • Kompleksowa ochrona dla HDS
  • Skutecznie chroni wężownicę przed zawapnieniem
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Wolny od fosforanów
  • Wolny od NTA
PressurePro RM 110 ASF Preparat ochronny, 200l
PressurePro RM 110 ASF Preparat ochronny, 200l
PressurePro RM 110 ASF Preparat ochronny, 200l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Odtłuszczanie i fosfatowanie
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Preparat ochronny, zapobiega osadzaniu się wapnia w wężownicach.
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