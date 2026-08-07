RM 110 ASF Preparat ochronny, 1l
Zabezpieczenie wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody przed osadzaniem się wapnia. Nie zawiera fosforanów i do 150°C zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych. Gwarantuje długą żywotność wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym z podgrzewaniem wody.
Obojętny (pH 7 w koncentracie) preparat kompleksotwórczy do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). Innowacyjna formuła zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych, oraz zapobiega korozji wszystkich części urządzenia mających kontakt z wodą. RM 110 ASF Advance 1 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym (nowa linia HDS). Dozowanie: 6ml/˚pH na m3 wody
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|6
|pH
|9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|249 x 166 x 238
Właściwości
- Kompleksowa ochrona dla HDS
- Specjalnie dla urządzeń z systemem ochrony
- Skutecznie chroni wężownicę przed zawapnieniem
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od fosforanów
- Wolny od NTA
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Mycie samochodów/silników
- Odtłuszczanie i fosfatowanie
- Odtłuszczanie powierzchni
- Preparat ochronny, zapobiega osadzaniu się wapnia w wężownicach.