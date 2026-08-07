RM 110 ASF Preparat ochronny, 1l

Zabezpieczenie wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody przed osadzaniem się wapnia. Nie zawiera fosforanów i do 150°C zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych. Gwarantuje długą żywotność wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym z podgrzewaniem wody.

Obojętny (pH 7 w koncentracie) preparat kompleksotwórczy do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). Innowacyjna formuła zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych, oraz zapobiega korozji wszystkich części urządzenia mających kontakt z wodą. RM 110 ASF Advance 1 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym (nowa linia HDS). Dozowanie: 6ml/˚pH na m3 wody

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
pH 9
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 249 x 166 x 238

Właściwości

  • Kompleksowa ochrona dla HDS
  • Specjalnie dla urządzeń z systemem ochrony
  • Skutecznie chroni wężownicę przed zawapnieniem
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od fosforanów
  • Wolny od NTA
RM 110 ASF Preparat ochronny, 1l
RM 110 ASF Preparat ochronny, 1l
RM 110 ASF Preparat ochronny, 1l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Odtłuszczanie i fosfatowanie
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Preparat ochronny, zapobiega osadzaniu się wapnia w wężownicach.