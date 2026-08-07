Obojętny (pH 7 w koncentracie) preparat kompleksotwórczy do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). Innowacyjna formuła zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych, oraz zapobiega korozji wszystkich części urządzenia mających kontakt z wodą. RM 110 ASF Advance 1 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym (nowa linia HDS). Dozowanie: 6ml/˚pH na m3 wody