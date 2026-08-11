RM 111 ASF Advance 2 1L, 1l

Chroni przed osadzaniem się kamienia w urządzeniach wysokociśnieniowych, wraz z integrowaną ochroną antykoryzyjną. Nowa formuła zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych do temp. 150°C, oraz zapobiega korozji wszystkich częsci urządzenia mających kontakt z wodą.

Zasadowy (pH 11 w koncentracie) preparat kompleksotwórczy przeznaczony do ochrony wężownic grzewczych i pomp w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz korozji na skutek podawania zbyt twardej bądź zbyt miękkiej wody dodatkowo zapewniając ciągłą konserwację pompy. RM 111 ASF Advance 2 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym (nowa linia HDS). Dozowanie: 6ml/˚dH na m³ wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
pH 12
Waga z opakowaniem (kg) 1,1

Właściwości

  • Ochrona przed korozją dla wszystkich komponentów w kontakcie z wodą
  • Ochrona wężownicy przed korozją spowodowaną miękką wodą
  • Ciągła ochrona pompy
  • Skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów wapnia w HDS
  • Specjalnie dla urządzeń z systemem ochrony
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
RM 111 ASF Advance 2 1L, 1l
RM 111 ASF Advance 2 1L, 1l
RM 111 ASF Advance 2 1L, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Odtłuszczanie i fosfatowanie
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Preparat chroniący urządzenie, zapobiega osadzaniu się wapnia w wężownicach.