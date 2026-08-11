Zasadowy (pH 11 w koncentracie) preparat kompleksotwórczy przeznaczony do ochrony wężownic grzewczych i pomp w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz korozji na skutek podawania zbyt twardej bądź zbyt miękkiej wody dodatkowo zapewniając ciągłą konserwację pompy. RM 111 ASF Advance 2 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym (nowa linia HDS). Dozowanie: 6ml/˚dH na m³ wody.