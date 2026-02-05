RM 31 ASF eco!efficiency – aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 10l

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat z linii eco!efficiency do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 31 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 31 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3 Dozowanie: 0.75-4% Dozowanie ( w trybie eco!efficiency): 1-5%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 12
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Czyszczenie stajni
  • Czyszczenie beczek
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie cystern spożywczych
  • Czyszczenie fasad
