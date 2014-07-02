Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner. Vill man ha ett munstycke som även har en framåtriktad stråle till en enfas-maskin så finns det 5763-0530.