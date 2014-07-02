Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm

Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.

Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner. Vill man ha ett munstycke som även har en framåtriktad stråle till en enfas-maskin så finns det 5763-0530.

Specifikationer

Tekniska data

Diameter (mm) 16
Munstycksstorlek ( ) 55
Skruvgänga R 1/8"
Kompatibla maskiner
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