Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611, 1l

Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.