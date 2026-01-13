Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611, 1l

Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Toode
  • Eemaldab tõhusalt tänavatolmu ja heitmetest tekkinud mustuse, samuti ka vetikad ja seened kivipindadelt ja fassaadidelt
  • Hooldab ja kaitseb kivipindu tulle ja ilmastikumõjude eest
  • Võib kasutada alumiiniumpindadel
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • Plug 'n' Clean süsteem on kõige lihtsam ja kiirem viis kanda puhastusvahendit Kärcheri survepesuri abil pinnale
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
  • Terrass
  • Fassaad
  • Aiaseinad ja kiviseinad