Pesuhari

Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.

Pehmete harjastega praktiline pesuhari sobib ideaalselt kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Olgu tegemist auto, aiamööbli või auto iluvõrega – õrnatoimeline pesuhari puhastab pinnad täiuslikult ning sobib kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.

Omadused ja tulu
Eriti pehmed harjased
  • Võimaldab puhastada tundlikke alasid
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 333 x 82 x 164
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud