WB 60 pehme pesuhari
Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.
248 mm töölaiusega pehme hari on ideaalne suurte pindade puhastamiseks (nt kasvuhooned, autod, paadid, haagissuvilad ja rulluksed). Lisaks esmaklassilisele puhastusvõimsusele on harja pehmed harjased õrnad puhastatava pinna suhtes. Välimine kaitserõngas kaitseb pindu kriimustuste eest. Komplekti kuulub ühendusmutter, mille abil saab harja kindlalt pihustuspüstoli külge kinnitada, ja kummipadi, mis eemaldab ka tõrksa mustuse (nt putukad). Harja kasutamislihtsuse tagab ergonoomiline käepide. Lühidalt: ideaalne lahendus suurte pindade puhastamiseks kodus ja aias. Pehme hari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
Töölaius 248 mm
- Hea katvus — ideaalne suurte pindade puhastamiseks
Kummipadi
- Eemaldab tõrksa mustuse
Puhastusvahendi pealekandmine
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Pehme hari — õrn puhastatavatele pindadele
- Tundlike pindade õrnatoimeline puhastus
Pöörlev kaitserõngas
- Kaitse pindu kiirmustuste eest
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Haagissuvilad / matkaautod
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Päikeseenergia süsteemid
- Rulood
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aia mänguasjad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.