248 mm töölaiusega pehme hari on ideaalne suurte pindade puhastamiseks (nt kasvuhooned, autod, paadid, haagissuvilad ja rulluksed). Lisaks esmaklassilisele puhastusvõimsusele on harja pehmed harjased õrnad puhastatava pinna suhtes. Välimine kaitserõngas kaitseb pindu kriimustuste eest. Komplekti kuulub ühendusmutter, mille abil saab harja kindlalt pihustuspüstoli külge kinnitada, ja kummipadi, mis eemaldab ka tõrksa mustuse (nt putukad). Harja kasutamislihtsuse tagab ergonoomiline käepide. Lühidalt: ideaalne lahendus suurte pindade puhastamiseks kodus ja aias. Pehme hari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.