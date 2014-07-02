WB 60 pehme pesuhari

Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.

248 mm töölaiusega pehme hari on ideaalne suurte pindade puhastamiseks (nt kasvuhooned, autod, paadid, haagissuvilad ja rulluksed). Lisaks esmaklassilisele puhastusvõimsusele on harja pehmed harjased õrnad puhastatava pinna suhtes. Välimine kaitserõngas kaitseb pindu kriimustuste eest. Komplekti kuulub ühendusmutter, mille abil saab harja kindlalt pihustuspüstoli külge kinnitada, ja kummipadi, mis eemaldab ka tõrksa mustuse (nt putukad). Harja kasutamislihtsuse tagab ergonoomiline käepide. Lühidalt: ideaalne lahendus suurte pindade puhastamiseks kodus ja aias. Pehme hari sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
Töölaius 248 mm
  • Hea katvus — ideaalne suurte pindade puhastamiseks
Kummipadi
  • Eemaldab tõrksa mustuse
Puhastusvahendi pealekandmine
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Pehme hari — õrn puhastatavatele pindadele
  • Tundlike pindade õrnatoimeline puhastus
Pöörlev kaitserõngas
  • Kaitse pindu kiirmustuste eest
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 270 x 261 x 177
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Päikeseenergia süsteemid
  • Rulood
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aia mänguasjad
