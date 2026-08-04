Adapteri 1, M22AG-TR22AG

Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
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