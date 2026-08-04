Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä

Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.

Kestävä ja ergonominen, 1050 mm pitkä painepesurin suihkuputki. Putkiosa ruostumatonta terästä. Kiertyy 360° myös paineen alaisena, joten pesukulman säätö käy vaivattomasti. . Sisältää suutinhatun. Painepesurikohtainen, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 300
Pituus (mm) 1050
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre EASY!Lock
Kahva kääntyvä
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
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