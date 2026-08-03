Sunčana prognoza! Glava četke na vodu iSolar 800 radne širine 800 mm prikladna je za visokotlačne čistače sa snagom vode od 700 do 1000 l/h. iSolar 800 radi s dvjema kontratotirajućim pločastim četkama i upotrebljava se za čišćenje fotonaponskih sustava. Kontrarotirajuće četke izjednačavaju sve nastale poprečne sile i tako jamče optimalno rukovanje. Rad olakšava i fleksibilan kutni zglob na priključku glave četke. On osigurava da čekinje neprestano naliježu ravno i tako omogućuje konstantno ravnomjerne rezultate čišćenja. Glava četke oduševljava posebno visoki površinskim učinkom - idealno za čišćenje velikih sustava, primjerice na krovovima staja.