iSolar 800 Advanced
Glava četke na vodu iSolar 800 širine 800 mm za snagu vode 700-1000 l/h). S 2 kontrarotirajuće pločaste četke i fleksibilnim kutnim zglobom. Za fotonaponske sustave.
Sunčana prognoza! Glava četke na vodu iSolar 800 radne širine 800 mm prikladna je za visokotlačne čistače sa snagom vode od 700 do 1000 l/h. iSolar 800 radi s dvjema kontratotirajućim pločastim četkama i upotrebljava se za čišćenje fotonaponskih sustava. Kontrarotirajuće četke izjednačavaju sve nastale poprečne sile i tako jamče optimalno rukovanje. Rad olakšava i fleksibilan kutni zglob na priključku glave četke. On osigurava da čekinje neprestano naliježu ravno i tako omogućuje konstantno ravnomjerne rezultate čišćenja. Glava četke oduševljava posebno visoki površinskim učinkom - idealno za čišćenje velikih sustava, primjerice na krovovima staja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 / 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Promjer (mm)
|800
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,5
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje sustava fotovoltaika
Pribor
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