iSolar 800 Advanced

Glava četke na vodu iSolar 800 širine 800 mm za snagu vode 700-1000 l/h). S 2 kontrarotirajuće pločaste četke i fleksibilnim kutnim zglobom. Za fotonaponske sustave.

Sunčana prognoza! Glava četke na vodu iSolar 800 radne širine 800 mm prikladna je za visokotlačne čistače sa snagom vode od 700 do 1000 l/h. iSolar 800 radi s dvjema kontratotirajućim pločastim četkama i upotrebljava se za čišćenje fotonaponskih sustava. Kontrarotirajuće četke izjednačavaju sve nastale poprečne sile i tako jamče optimalno rukovanje. Rad olakšava i fleksibilan kutni zglob na priključku glave četke. On osigurava da čekinje neprestano naliježu ravno i tako omogućuje konstantno ravnomjerne rezultate čišćenja. Glava četke oduševljava posebno visoki površinskim učinkom - idealno za čišćenje velikih sustava, primjerice na krovovima staja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700 / 1000
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključni navoj M 18
Promjer (mm) 800
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,5
Područja primjene
  • Čišćenje sustava fotovoltaika
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