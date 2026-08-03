PressurePro Wax Remover RM 36 iz Kärchera optimalno priprema površine za bojanje, temeljni premaz i premazivanje. Sredstvo za čišćenje na bazi otapala pouzdano uklanja sredstva za konzerviranje na bazi voska, zaštitne filmove od voska kao i masti, ulja, maziva, smole, onečišćenja mineralima i ljepila čak i pri malim dozama. PressurePro Wax Remover RM 36 ne sadrži halogenirane ugljikovodike, lako se ispire i savršen je za korištenje s visokotlačnim čistačima, što ga čini idealnim za primjenu u industriji i trgovini.