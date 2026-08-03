PressurePro odstranjivač voska RM 36, 20l

Sredstvo za dekonzerviranje, nježno uklanja zaštitne premaze voska i ostatke masnoće s lakiranih površina. Idealan za korištenje s visokotl. čistačima i ne sadrži halogenirane ugljikovodike.

PressurePro Wax Remover RM 36 iz Kärchera optimalno priprema površine za bojanje, temeljni premaz i premazivanje. Sredstvo za čišćenje na bazi otapala pouzdano uklanja sredstva za konzerviranje na bazi voska, zaštitne filmove od voska kao i masti, ulja, maziva, smole, onečišćenja mineralima i ljepila čak i pri malim dozama. PressurePro Wax Remover RM 36 ne sadrži halogenirane ugljikovodike, lako se ispire i savršen je za korištenje s visokotlačnim čistačima, što ga čini idealnim za primjenu u industriji i trgovini.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina (kg) 16
Težina uklj. ambalažu (kg) 18,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 255 x 230 x 400
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za dekonzerviranje
  • otapa slojeve zaštitnog voska s površina
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • neagresivan prema materijalu
  • ne sadrži halogene ugljikovodike
  • ne sadrži NTA
PressurePro odstranjivač voska RM 36, 20l
PressurePro odstranjivač voska RM 36, 20l
PressurePro odstranjivač voska RM 36, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
  • H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
  • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
  • P301 AKO SE PROGUTA:
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P331 NE izazivati povraćanje.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
  • EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
Područja primjene
  • Dekonzerviranje vozila
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Pranje vozila / motora
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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