PressurePro odstranjivač voska RM 36, 20l
Sredstvo za dekonzerviranje, nježno uklanja zaštitne premaze voska i ostatke masnoće s lakiranih površina. Idealan za korištenje s visokotl. čistačima i ne sadrži halogenirane ugljikovodike.
PressurePro Wax Remover RM 36 iz Kärchera optimalno priprema površine za bojanje, temeljni premaz i premazivanje. Sredstvo za čišćenje na bazi otapala pouzdano uklanja sredstva za konzerviranje na bazi voska, zaštitne filmove od voska kao i masti, ulja, maziva, smole, onečišćenja mineralima i ljepila čak i pri malim dozama. PressurePro Wax Remover RM 36 ne sadrži halogenirane ugljikovodike, lako se ispire i savršen je za korištenje s visokotlačnim čistačima, što ga čini idealnim za primjenu u industriji i trgovini.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina (kg)
|16
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|18,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|255 x 230 x 400
Svojstva
- učinkovito sredstvo za dekonzerviranje
- otapa slojeve zaštitnog voska s površina
- Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
- neagresivan prema materijalu
- ne sadrži halogene ugljikovodike
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
- H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- P301 AKO SE PROGUTA:
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P331 NE izazivati povraćanje.
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
- EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Dekonzerviranje vozila
- Čišćenje dijelova
- Odmašćivanje površina
- Pranje vozila / motora