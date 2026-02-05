Długa ssawka szczelinowa w w zupełnie nowej odsłonie, teraz jeszcze węższa i wyjątkowo łatwa w obsłudze. Trudno dostępne miejsca w samochodzie, a także szczeliny lub szpary w domu można teraz czyścić z jeszcze większą wygodą. Ekstra długa ssawka szczelinowa nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.