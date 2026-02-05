Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy WD
Długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie. Doskonała do trudno dostępnych miejsc w samochodzie. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.
Długa ssawka szczelinowa w w zupełnie nowej odsłonie, teraz jeszcze węższa i wyjątkowo łatwa w obsłudze. Trudno dostępne miejsca w samochodzie, a także szczeliny lub szpary w domu można teraz czyścić z jeszcze większą wygodą. Ekstra długa ssawka szczelinowa nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.
Cechy i zalety
Cieńsza i długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie
Głębokie czyszczenie trudno dostępnych obszarów w samochodzie lub domu
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Additional
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 7/1 Classic
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SE 5.100 + myjka do okien WV 6 Plus
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 2 Car
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 4001
- SE 4001 Plus
- SE 4001 Plus Limited Edition
- SE 4001 Special
- SE 4002
- SE 5 Car
- SE 5.100
- SE 5.100 Plus
- SE 6.100 Home Line
- WD 2
- WD 2 Home
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 3
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 – zestaw do czyszczenia kominka
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 4
- WD 4 Car Kit
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22 + Nozzle
- WD 4 Premium
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 5
- WD 5 P Premium
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 Renovation
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 6 P Premium
- WD 6 P S V-30/8/35/T Car
- WD 7.000
- WD 7.300
- WD 7.700 P
Zastosowania
- Przedpokoje
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Boczne schowki w samochodzie