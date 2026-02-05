Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy WD

Długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie. Doskonała do trudno dostępnych miejsc w samochodzie. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.

Długa ssawka szczelinowa w w zupełnie nowej odsłonie, teraz jeszcze węższa i wyjątkowo łatwa w obsłudze. Trudno dostępne miejsca w samochodzie, a także szczeliny lub szpary w domu można teraz czyścić z jeszcze większą wygodą. Ekstra długa ssawka szczelinowa nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz do odkurzaczy piorących.

Cechy i zalety
Cieńsza i długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie
Głębokie czyszczenie trudno dostępnych obszarów w samochodzie lub domu
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 40 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Przedpokoje
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Boczne schowki w samochodzie