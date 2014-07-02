Uniwersalna przełączana ssawka podłogowa

Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z zaczepem do "parkowania".

Może zbierać suche zabrudzenia oraz wodę. Dzięki dwóm rolkom prowadzi się bez wysiłku. Zintegrowany zaczep umożliwia wygodne zamocowanie ssawki na obudowie odkurzacza.

Cechy i zalety
Dokładne zasysanie brudu dzięki zintegrowanym listwom szczotkowym i / lub listwom gumowym
Wygodny przełącznik do przełączania ssawki w zależności od odkurzanej powierzchni.
Bezwysiłkowe odkurzanie dzięki małym kółkom, na których porusza się ssawka.
Zaczep do "parkowania"
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 70 x 124
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Ścieżki
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
  • Piwnica
  • Garaż
  • Warsztat
  • Prace remontowe
  • Płyny