Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m

Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 15
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,1

Följande ingår

  • Slangvinda
  • Högtrycksslang
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